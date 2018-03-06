Экономисты: У США есть оружие против России пострашнее ракет

По признанию экономистов, фундаментальный разворот назревает в мировой экономике. Это связано с удешевлением добычи сланцевой нефти в США из-за активного наращивания бурения. С 2023 года американцы добудут 12,1 млн баррелей в сутки, увеличив производство почти на 20%.В России наоборот, падает нефтедобыча; и в 2020-х гг. произойдет сокращение вдвое нефтедобыча из-за постепенного исчерпания известных месторождений.Кроме того, стремясь получить наибольшую прибыль, Газпром и Роснефть не вкладывали на протяжении десятилетий в разведку полезных ископаемых в необходимых объемах, говорят специалисты отрасли. Однако наряду с нефтью, российские компании все меньше будут добывать и газа, а на фоне сайнкци будут меньше его поставлять в Европу, где эту нишу занимают американцы со сжиженным газом. Дональд Трамп планирует ввести более высокие акцизы на ввоз стали, тогда как Россия в США на этом рынке сейчас занимает 10% всего объема.