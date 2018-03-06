Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина решила эпатировать публику и опубликовала в Instagram пост о семейных ценностях и сопроводила его довольно интимной фотографией.
Кристина подняла тему секса в семейной жизни и считает его самым важным ее аспектом.
На фото Дерябина предстала совершенно голой, демонстрирующей большую татуировку на бедре. При этом бывшая домовка отметила, что ее парень разрешил выложить это фото.
В пример удачной семейной жизни, Кристина привела одну семью, в которой супруга постоянно удивляет мужа сексуальными сюрпризами, что и сохранило их брак.
Фолловеры отметили слишком откровенную позу Дерябиной на снимке и положительно отозвались о татуировке.
Однако в обсуждениях, подписчики написали, что не всегда секс становится на первое место в супружеских отношениях.
Кристина подняла тему секса в семейной жизни и считает его самым важным ее аспектом.
На фото Дерябина предстала совершенно голой, демонстрирующей большую татуировку на бедре. При этом бывшая домовка отметила, что ее парень разрешил выложить это фото.
В пример удачной семейной жизни, Кристина привела одну семью, в которой супруга постоянно удивляет мужа сексуальными сюрпризами, что и сохранило их брак.
Фолловеры отметили слишком откровенную позу Дерябиной на снимке и положительно отозвались о татуировке.
Однако в обсуждениях, подписчики написали, что не всегда секс становится на первое место в супружеских отношениях.