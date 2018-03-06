Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом

Кристина подняла тему секса в семейной жизни и считает его самым важным ее аспектом.На фото Дерябина предстала совершенно голой, демонстрирующей большую татуировку на бедре. При этом бывшая домовка отметила, что ее парень разрешил выложить это фото.В пример удачной семейной жизни, Кристина привела одну семью, в которой супруга постоянно удивляет мужа сексуальными сюрпризами, что и сохранило их брак.Фолловеры отметили слишком откровенную позу Дерябиной на снимке и положительно отозвались о татуировке.Однако в обсуждениях, подписчики написали, что не всегда секс становится на первое место в супружеских отношениях.