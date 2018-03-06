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Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Кристина Дерябина решила эпатировать публику и опубликовала в Instagram пост о семейных ценностях и сопроводила его довольно интимной фотографией.

Кристина подняла тему секса в семейной жизни и считает его самым важным ее аспектом.

Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом

На фото Дерябина предстала совершенно голой, демонстрирующей большую татуировку на бедре. При этом бывшая домовка отметила, что ее парень разрешил выложить это фото.

Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом

В пример удачной семейной жизни, Кристина привела одну семью, в которой супруга постоянно удивляет мужа сексуальными сюрпризами, что и сохранило их брак.

Кристина Дерябина считает главным в семейной жизни насытить мужика интимом

Фолловеры отметили слишком откровенную позу Дерябиной на снимке и положительно отозвались о татуировке.
Однако в обсуждениях, подписчики написали, что не всегда секс становится на первое место в супружеских отношениях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:21
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