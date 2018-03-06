АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Демоны ночи: Ниндзя владели методом девяти слогов и были презираемы японскими аристократами
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Эмма Уотсон сделала тату с грамматической ошибкой

Эмма Уотсон на мероприятии показала свое новое временное тату, в которое закралась грамматическая ошибка.
Эмма Уотсон сделала тату с грамматической ошибкой


На вечеринке издания Vanity Fair, которая прошла после долгожданного вручения «Оскара», актриса продемонстрировала у себя на руке набитую временно картинку. Заурядная татуировка не так обратила бы на себя внимание, если бы не прокравшаяся в буквы ошибка.

Голливудская знаменитость, которая активно отстаивает права женщин и является сторонницей движения женщин против домогательств, сделала чуть повыше запястья татуировку с текстом «Time's Up» - так называется это движение. Но в первом слове у актрисы не набит апостроф, что является грамматической ошибкой.

Кроме неправильного названия движения дотошные пользователи обратили внимание на неровную короткую челку актрисы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова анонсировала концерт в Липецке
Aston Martin представили электрический концепт
Ученые создали 3D-модель процессов протекающих
Бывший избранник Лены Хроминой сделал себе
Пришельцы скрывают свои планеты с помощью мощных
Ученые из Чехии открыли растение, исчезнувшее 150
Имя Ольги Бузовой станет брендом канцтоваров и
Американская криокомпания через 50 лет планирует
В Женеве представили концепт гоночной Toyota Supra
Астрономы исследуют аккреционный диск вокруг
Google попытался определить состав главных
У Филиппа Киркорова нашёлся звёздный брат
«Mercedes» показал уникальную систему головного
Саша Черно собирает свою команду желающих похудеть
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева думал, что
Apple готовит выпуск новых шумоподавляющих
Виктория Бэкхем «промахнулась» с нижним бельем
Исследования оптической иллюзии представили образ
К беременной Галине Юдашкиной прилетела мама,
Дарья Пынзарь улетает в Милан, оставив детей в
Александр Добронравов сказал, что его любимый
Как тяжелый характер Пугачевой косвенно помог
Откровенные снимки Алеси Кафельниковой странным
Учёные: Беспилотные автомобили с помощью лазера
Датчане приспособили 1193-сильный гиперкар Zenvo
Илья Яббаров возмущен назойливостью Ольги
Ученые: Исчезновение коралловых рифов вызовет
Дочь Маргариты Тереховой поведала о состоянии
Учёные: Ежедневная допустимая норма соли - 6 грамм
Ученые: Природа позволяет воспринимать себя более
Просмотреть все новости