Эмма Уотсон сделала тату с грамматической ошибкой
Эмма Уотсон на мероприятии показала свое новое временное тату, в которое закралась грамматическая ошибка.
На вечеринке издания Vanity Fair, которая прошла после долгожданного вручения «Оскара», актриса продемонстрировала у себя на руке набитую временно картинку. Заурядная татуировка не так обратила бы на себя внимание, если бы не прокравшаяся в буквы ошибка.
Голливудская знаменитость, которая активно отстаивает права женщин и является сторонницей движения женщин против домогательств, сделала чуть повыше запястья татуировку с текстом «Time's Up» - так называется это движение. Но в первом слове у актрисы не набит апостроф, что является грамматической ошибкой.
Кроме неправильного названия движения дотошные пользователи обратили внимание на неровную короткую челку актрисы.
На вечеринке издания Vanity Fair, которая прошла после долгожданного вручения «Оскара», актриса продемонстрировала у себя на руке набитую временно картинку. Заурядная татуировка не так обратила бы на себя внимание, если бы не прокравшаяся в буквы ошибка.
Голливудская знаменитость, которая активно отстаивает права женщин и является сторонницей движения женщин против домогательств, сделала чуть повыше запястья татуировку с текстом «Time's Up» - так называется это движение. Но в первом слове у актрисы не набит апостроф, что является грамматической ошибкой.
Кроме неправильного названия движения дотошные пользователи обратили внимание на неровную короткую челку актрисы.