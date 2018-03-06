Эмма Уотсон сделала тату с грамматической ошибкой

На вечеринке издания Vanity Fair, которая прошла после долгожданного вручения «Оскара», актриса продемонстрировала у себя на руке набитую временно картинку. Заурядная татуировка не так обратила бы на себя внимание, если бы не прокравшаяся в буквы ошибка.Голливудская знаменитость, которая активно отстаивает права женщин и является сторонницей движения женщин против домогательств, сделала чуть повыше запястья татуировку с текстом «Time's Up» - так называется это движение. Но в первом слове у актрисы не набит апостроф, что является грамматической ошибкой.Кроме неправильного названия движения дотошные пользователи обратили внимание на неровную короткую челку актрисы.