Информация об уходе Медведевой «фейк»

Недавно пошли слухи об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе наставника фигуристки. СМИ информировало, что между преподавателем и фигуристкой произошел конфликт и Медведева планирует продолжить спортивную карьеру за другую страну. Слухи были опровергнуты. Сама Тутберидзе сказала, что впервые слышит о данной информации, а Медведева попросила перестать беспокоить ее и тренера. Отдельное обращение было опубликовано Федерацией, в нем гласится о возмущении перед действиями некоторых журналистов СМИ в распространении ложной информации, которая может привлечь за собой дестабилизацию атмосферы в сборной перед предстоящим чемпионатом мира.Первенство пройдет в Милане с 19 по 25 марта. Стоит напомнить, что Медведева пришла к Тутберидзе еще в восьмилетнем возрасте, за все время совместной работы поводов для распада нет и не было. Сама фигуристка на протяжении двух лет одержала победу на двух чемпионатах Европы и мира, что способствовало большему развитию творческого союза.Тренер уделяет большую часть внимания Медведевой и поддерживает в любом случае.