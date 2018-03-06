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Информация об уходе Медведевой «фейк»

Фигуристка Евгения Медведева опровергла информацию о своем уходе.

Информация об уходе Медведевой «фейк»


Недавно пошли слухи об уходе Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе наставника фигуристки. СМИ информировало, что между преподавателем и фигуристкой произошел конфликт и Медведева планирует продолжить спортивную карьеру за другую страну. Слухи были опровергнуты. Сама Тутберидзе сказала, что впервые слышит о данной информации, а Медведева попросила перестать беспокоить ее и тренера. Отдельное обращение было опубликовано Федерацией, в нем гласится о возмущении перед действиями некоторых журналистов СМИ в распространении ложной информации, которая может привлечь за собой дестабилизацию атмосферы в сборной перед предстоящим чемпионатом мира.

Первенство пройдет в Милане с 19 по 25 марта. Стоит напомнить, что Медведева пришла к Тутберидзе еще в восьмилетнем возрасте, за все время совместной работы поводов для распада нет и не было. Сама фигуристка на протяжении двух лет одержала победу на двух чемпионатах Европы и мира, что способствовало большему развитию творческого союза.

Тренер уделяет большую часть внимания Медведевой и поддерживает в любом случае.
Общество / Спорт
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 10:50
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