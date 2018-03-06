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Концерн «Калашников» начинает производство нового пистолета

Концерном «Калашников» запущен модернизированный производственный участок, в рамках проекта, связанного с началом производства на новом оборудовании, модели пистолета Лебедева.

Из сообщений от пресс - службы предприятия известно, что уже завершаются все стадии разработки и последующего представления к приемочным испытаниям оружия. Указывается и тот факт, что благодаря запуску на ИМЗ нового оборудования, влияние человеческого фактора значительно снижено по отношению к качеству выпускаемой продукции.
Концерн «Калашников» начинает производство нового пистолета


Так же, на текущий момент, набирает темпы фаза активной комплексной модернизации ИМЗ. Завод запланировал на этот год объемы инвестпрограмм до уровня 5 млрд. рублей. Комплексное и полное перевооружение технологического и технического направления завершится в период следующего года.

В начале марта месяца, проведены мероприятия по вводу в эксплуатацию торжественному открытию нового направления деревообрабатывающего производства. Данный проект представлен первым, в ходе реализации запланированных инвестиционных программ предприятия.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:40
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