Концерн «Калашников» начинает производство нового пистолета

Из сообщений от пресс - службы предприятия известно, что уже завершаются все стадии разработки и последующего представления к приемочным испытаниям оружия. Указывается и тот факт, что благодаря запуску на ИМЗ нового оборудования, влияние человеческого фактора значительно снижено по отношению к качеству выпускаемой продукции.Так же, на текущий момент, набирает темпы фаза активной комплексной модернизации ИМЗ. Завод запланировал на этот год объемы инвестпрограмм до уровня 5 млрд. рублей. Комплексное и полное перевооружение технологического и технического направления завершится в период следующего года.В начале марта месяца, проведены мероприятия по вводу в эксплуатацию торжественному открытию нового направления деревообрабатывающего производства. Данный проект представлен первым, в ходе реализации запланированных инвестиционных программ предприятия.