Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем

Стало известно, что актриса подает на развод со своим третьим супругом, 46-летним Дмитрием Ямпольским. С ним, успешным адвокатом и ресторатором, они прожили 5 лет, их общему сыну Алексу – 4 года.Ямпольский с Дапкунайте связались брачными узами тайно, в Великобритании. От предыдущих браков у бизнесмена подрастают две дочки, а у актрисы до 54-летнего возраста собственных детей не было.Как сообщает издание «МК», появилась информация о том, что в конце прошлого года Ингеборга подала в суд заявление о расторжении третьего брака. И уже, по неподтвержденным слухам, иск удовлетворен.Пока что предполагаемый развод никак не отразился на плотном рабочем графике актрисы. И муж, и жена свой развод не комментируют.