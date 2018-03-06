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Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем

Информация о разводе актрисы Ингеборги Дапкунайте просочилась в СМИ. Сама актриса никаких комментариев этим слухам пока не дает.
Ингеборга Дапкунайте разводится с мужем


Стало известно, что актриса подает на развод со своим третьим супругом, 46-летним Дмитрием Ямпольским. С ним, успешным адвокатом и ресторатором, они прожили 5 лет, их общему сыну Алексу – 4 года.

Ямпольский с Дапкунайте связались брачными узами тайно, в Великобритании. От предыдущих браков у бизнесмена подрастают две дочки, а у актрисы до 54-летнего возраста собственных детей не было.

Как сообщает издание «МК», появилась информация о том, что в конце прошлого года Ингеборга подала в суд заявление о расторжении третьего брака. И уже, по неподтвержденным слухам, иск удовлетворен.

Пока что предполагаемый развод никак не отразился на плотном рабочем графике актрисы. И муж, и жена свой развод не комментируют.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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