Анастасию Волочкову пользователи Сети заподозрили в беременности

Анастасия Волочкова как всегда в своем репертуаре: то публикует фотоснимки со своими шпагатами, то выставляет видеоролики со своими плясками. Недавно балерина захотела продемонстрировать пользователям Сети свои танцевальные умения в бразильском направлении.Анастасия танцевала под зажигательную музыку возле девушек, которые были одеты в национальные бразильские костюмы. Волочкову абсолютно не волновало, что ее наряд совершенно не подходил для таких па. Знаменитость пришла на мероприятие в облегающем коротком платье алого цвета, чулках черного цвета и на высоком каблуке батильонах.На танцполе балерина плясала вместе со своим молодым человеком Михаилом. После этого веселья она выставила видео на своей личной страничке в Интернете и написала, что им было очень весело, и они хорошо провели время.Но внимание подписчиков было приковано не к танцам, а к фигуре Анастасии. Они заметили, что у балерины выступает живот и заподозрили ее в беременности, а также отрицательно отреагировали на слишком короткий наряд звезды. А еще часть пользователей раскритиковали ее за «деревянные» движения.