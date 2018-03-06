Анджелина Джоли не появилась на церемонии вручения премии «Оскара»

На днях в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 90-й премии «Оскар», на которой роздали 24 статуэтки. На красной дорожке появились многочисленные артисты. Также на этом мероприятии ожидалось появление Анджелины Джоли, которая некоторое время назад представила свою кинокартину "Сначала они убили моего отца".Картина после показа вошла в шорт-лист «Оскара». Джоли всегда была в центре внимания и присутствовала на всех премиях и кинофестивалях. Но вскоре оказалась, что фильм Анджелины в список не попала, а критики назвали картину переоцененной.Ходят слухи, что узнав об этом, актриса сильно разозлилась и поэтому пропустила данное мероприятие. Хотя названа еще одна причина ее отсутствия. Знаменитость сильно переживает после новости о том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут вновь воссоединиться.Джоли просто убита этим известием, она даже не думала, что это может произойти. Поэтому она вынуждена была обратиться за помощью к личному психотерапевту и теперь лечится у него от нервного срыва. Кстати на церемонии также отсутствовали Энистон и Питт.