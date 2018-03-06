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Microsoft готовит серьезную конкуренцию YouTube и Twitch

Программисты не теряют надежды и продолжают ожидать официального представления редактора видео от Microsoft, предназначенного специально для геймеров. Первые о нем упоминания, были найдены в структуре исходного кода нового патча. Уже есть информация, что с помощью Mixplay можно будет проводить работу со стримами, даже из самых требовательных игр.

Как указывается в информации от VistaNews, работа над программным обеспечением практически завершена. Использование Microsoft Mixplay позволит не только захватывать с экрана видеоряд, но и тут же работать с ним, мгновенно обрабатывать, а также в режиме «онлайн» делиться впечатлениями о игре. Все направленно на персонализацию контента, что не доступно на просторах YouTube. Аналитиками сделаны предположения, что у новинки от Microsoft есть перспектива стать серьезным конкурентом в направлении видеохостинга.

Microsoft готовит серьезную конкуренцию YouTube и Twitch


Утечка информации и ее определенная реальность, в настоящее время не комментируется в Google. Тем временем, протестировавшие видеоредактор геймеры, высказались о нем, как значительно лучшим, чем YouTube и Twitch. Состоится релиз Mixplay ближе к середине апреля и войдет он в масштабное обновление для Windows 10.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
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