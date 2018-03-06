У МВД России мать застреленного в полицейском участке Санкт-Петербурга отсудила 150 тысяч рублей

В ноябре 2015 года мужчину из табельного оружия застрелил выстрелом в голову дежурный оперативник. Тогда они находились в рабочем кабинете последнего наедине. После случившегося оперативник утверждал, что все произошло случайно. В конце концов, полицейский по суду сел на год и 9 месяцев за убийство по неосторожности. Он уже успел отбыть свой срок и выйти на свободу.5 марта суд частично удовлетворил иск родных погибшего к МВД. Изначально требования морального вреда с потерпевшей стороны оценивались в 4 миллиона рублей. Суд же постановил выплатить матери покойного компенсацию в 150 000 рублей. Это решение суда родственники погибшего намерены обжаловать в вышестоящей инстанции.