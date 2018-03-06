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У МВД России мать застреленного в полицейском участке Санкт-Петербурга отсудила 150 тысяч рублей

Суд оценил смерть жителя Санкт-Петербурга, застреленного в отделении полиции в 150 000 рублей, которые теперь МВД РФ выплатит матери покойного в качестве морального ущерба.
У МВД России мать застреленного в полицейском участке Санкт-Петербурга отсудила 150 тысяч рублей


В ноябре 2015 года мужчину из табельного оружия застрелил выстрелом в голову дежурный оперативник. Тогда они находились в рабочем кабинете последнего наедине. После случившегося оперативник утверждал, что все произошло случайно. В конце концов, полицейский по суду сел на год и 9 месяцев за убийство по неосторожности. Он уже успел отбыть свой срок и выйти на свободу.

5 марта суд частично удовлетворил иск родных погибшего к МВД. Изначально требования морального вреда с потерпевшей стороны оценивались в 4 миллиона рублей. Суд же постановил выплатить матери покойного компенсацию в 150 000 рублей. Это решение суда родственники погибшего намерены обжаловать в вышестоящей инстанции.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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