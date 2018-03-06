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Выпившая Дженнифер Лоуренс полезла напролом на "Оскаре"

Дженнифер Лоуренс привлекла внимание перелазив через сидения и будучи пьяной.

Выпившая Дженнифер Лоуренс полезла напролом на "Оскаре"


Всеми известная Дженнифер Лоуренс опять приковала к себе взгляды. На сей раз знаменитость приняла решение пройти сквозь стулья. Конфуз состоялся на церемонии вручения «Оскар». Героиня «Голодных игр» держа подол платья в одной руке, а в другой бокал решила перелезть через стулья.

Таким образом, актриса захотела быстрым способом поприветствовать знакомых не теряя времени.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:20
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