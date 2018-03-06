Выпившая Дженнифер Лоуренс полезла напролом на "Оскаре"

Всеми известная Дженнифер Лоуренс опять приковала к себе взгляды. На сей раз знаменитость приняла решение пройти сквозь стулья. Конфуз состоялся на церемонии вручения «Оскар». Героиня «Голодных игр» держа подол платья в одной руке, а в другой бокал решила перелезть через стулья.Таким образом, актриса захотела быстрым способом поприветствовать знакомых не теряя времени.