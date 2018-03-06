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LG Electronics анонсировала новый смартфон X4

Южнокорейский бренд LG Electronics представил свой новый смартфон X4, который работает под управлением операционной системы Android 7.1.2 (Nougat). По предварительным данным новинка обойдется в 270 долларов.

LG Electronics анонсировала новый смартфон X4


Известно, что в основе аппаратной архитектуры работает процессор Qualcomm Snapdragon 425 с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 1,4 ГГц. В пару к нему предлагается графический чип Adreno 308 и модем беспроводной связи X6 LTE. Объем ОЗУ составляет 2 гигабайта, а на встроенном накопителе окажется 16 Гб свободного места, при этом последний параметр можно будет расширить путем использования microSD.

В качестве дисплея имеется IPS-матрица с диагональю 5,3 дюйма и разрешением 1280 × 720 пикселей. Также стоит отметить 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. В устройстве присутствуют модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и NFC, работающий с LG Pay. Для защиты информации можно воспользоваться датчиком сканирования отпечатков пальцев, расположенным на задней части корпуса.

Питать все это энергией будет аккумулятор на 3000 мАч.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:10
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