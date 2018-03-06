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Астроном-любитель из Чехии получил приз за снимок удаляющегося от Земли автомобиля Илона Маска

Мартин Машков, астроном-любитель из Чехии, стал победителем в номинации лучшей космической фотографии на конкурсе астрономического общества. Интересным является тот факт, что астроном снял курсирующий в космическом пространстве автомобиль Илона Маска.

Астроном-любитель из Чехии получил приз за снимок удаляющегося от Земли автомобиля Илона Маска


Согласно результатам конкурса Чешского астрономического общества, победителем стал Мартин Машков, который 10 февраля запечатлел удалившийся на приличное расстояние от Земли, автомобиль миллиардера-физика Илона Маска Tesla Roadster.

Эксперты заявили, что данные, которые прислал им Машков, являют собой интересные и полезные сведения, так как с их помощью астрономы получили новые данные о положении в космосе и скорости полета автомобиля.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX запустила Tesla Roadster на борту самой тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в начале февраля текущего года. Это событие стало самым обсуждаемым в прессе многих стран мира.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:50
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