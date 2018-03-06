В Великобритании бывший российский разведчик был отравлен неизвестным веществом

По сообщению источника отравление было спровоцировано неизвестным веществом. Госпитализированный мужчина оказался Сергеем Скрипалем, бывшим разведчиком из России, который был осужден за шпионаж для Великобритании.После того, как пострадавших госпитализировали, торговый центр был окружен специалистами в специальных костюмах и началось очищение всей территории, прилегающей к торговому зданию. На место происшествия сразу прибыла и полиция.Известно, что Сергей Скрипаль был полковником и до конца девяностых служил в главном разделывательном управлении. В 2004 году Сергей был задержан за шпионаж, в 2006 году подозрения подтвердились и полковника приговорили к 13 годам строгого режима.