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В Великобритании бывший российский разведчик был отравлен неизвестным веществом

В Солсбери в Великобритании двум людям внезапно стало плохо прямо в торговом центре. Известно, что из-за сильного отравления каким-то веществом госпитализировали женщину и мужчину.

По сообщению источника отравление было спровоцировано неизвестным веществом. Госпитализированный мужчина оказался Сергеем Скрипалем, бывшим разведчиком из России, который был осужден за шпионаж для Великобритании.

В Великобритании бывший российский разведчик был отравлен неизвестным веществом


После того, как пострадавших госпитализировали, торговый центр был окружен специалистами в специальных костюмах и началось очищение всей территории, прилегающей к торговому зданию. На место происшествия сразу прибыла и полиция.

Известно, что Сергей Скрипаль был полковником и до конца девяностых служил в главном разделывательном управлении. В 2004 году Сергей был задержан за шпионаж, в 2006 году подозрения подтвердились и полковника приговорили к 13 годам строгого режима.
Происшествия
Добавил: Oleneva Сегодня, 06:15
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