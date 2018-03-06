«Роскосмос» работает над мобильным приложением для снимков из космоса

Развитие дистанционного зондирования Земли планируется оо 2030 года. Развитие данного направления позволит создавать на его основе долгосрочные бизнес - проекты. В планы организации входит и фотосьемка частных объектов. Коммерческими структурами и физическими лицами, подобные услуги по предоставлению снимков, будут оплачиваться, но для государственных структур новй сервис доступен совершенно бесплатно. Качество сьемки будет соответствовать разрешению не менее чем 1 м на пиксель.Как сообщили представители департамента навигационных космических систем ГК «Роскосмос», в приложении предусмотрена специализированная функция, которая дает возможность оплаты, с использованием доступных возможностей гаджетов. До конца 2020 года, будет запущен полный рабочий вариант новинки. Как предполагают эксперты, у подобного сервиса есть перспектива сформировать в стране направление нового рынка услуг.В случае, если имеющиеся в базе данных госкорпорации архивные фотографии, не подходят по каким-либо причинам пользователям, есть возможность заказать новую серийную съемку. После анализа векторов полета спутников, владелец смартфона получит из программы сообщение о дате и времени фотосъемок. Причем, у каждого владельца земельного участка, будет возможность получить его фото.