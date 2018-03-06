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Крупные сотовые сети пытаются бороться с нарушителями безопасности абонентов

Экспертами компании Positive Technologies обнаружена уязвимость в организации сотовых сетей. Изъян позволяет сделать абонентов временно недоступными. Причем у крупных операторов связи, атаки подобного рода могут происходить в среднем до четырех раз в день. Но некоторые из них продолжают утверждать, что для клиентов предоставляется 100% защита от возможных кибератак.

Исследователями были проанализированы рабочие моменты, среди крупных операторов сотовой связи в России, Ближнем Востоке и Европе. Результаты указали на достаточно слабый уровень безопасности, по причине существования в рассматриваемых сетях уязвимости, позволяющей получить доступ к информации абонента или внести ограничения на доступ к обслуживанию. Подобное исследование проводилось в 2015 году, и все указывает на то, что уровень безопасности настоящего времени достиг высоких показателей, сократив как эффективность, так и количество атак.
Крупные сотовые сети пытаются бороться с нарушителями безопасности абонентов


На успешные случаи атак, когда абонент становится недоступен на несколько часов, приходится примерно на 8% угроз. Устройство абонента подключается к виртуальной сети злоумышленников, что позволяет, как провести сбор информации, так и подслушать разговор или установить игнорирование по запросам. С подобными ситуациями операторы связи ознакомлены, ведутся попытки по устранению данных уязвимостей, но сама архитектура сети не создает условий для полного избавления от проблемы.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00
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