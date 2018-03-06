Крупные сотовые сети пытаются бороться с нарушителями безопасности абонентов
Экспертами компании Positive Technologies обнаружена уязвимость в организации сотовых сетей. Изъян позволяет сделать абонентов временно недоступными. Причем у крупных операторов связи, атаки подобного рода могут происходить в среднем до четырех раз в день. Но некоторые из них продолжают утверждать, что для клиентов предоставляется 100% защита от возможных кибератак.
Исследователями были проанализированы рабочие моменты, среди крупных операторов сотовой связи в России, Ближнем Востоке и Европе. Результаты указали на достаточно слабый уровень безопасности, по причине существования в рассматриваемых сетях уязвимости, позволяющей получить доступ к информации абонента или внести ограничения на доступ к обслуживанию. Подобное исследование проводилось в 2015 году, и все указывает на то, что уровень безопасности настоящего времени достиг высоких показателей, сократив как эффективность, так и количество атак.
На успешные случаи атак, когда абонент становится недоступен на несколько часов, приходится примерно на 8% угроз. Устройство абонента подключается к виртуальной сети злоумышленников, что позволяет, как провести сбор информации, так и подслушать разговор или установить игнорирование по запросам. С подобными ситуациями операторы связи ознакомлены, ведутся попытки по устранению данных уязвимостей, но сама архитектура сети не создает условий для полного избавления от проблемы.
Исследователями были проанализированы рабочие моменты, среди крупных операторов сотовой связи в России, Ближнем Востоке и Европе. Результаты указали на достаточно слабый уровень безопасности, по причине существования в рассматриваемых сетях уязвимости, позволяющей получить доступ к информации абонента или внести ограничения на доступ к обслуживанию. Подобное исследование проводилось в 2015 году, и все указывает на то, что уровень безопасности настоящего времени достиг высоких показателей, сократив как эффективность, так и количество атак.
На успешные случаи атак, когда абонент становится недоступен на несколько часов, приходится примерно на 8% угроз. Устройство абонента подключается к виртуальной сети злоумышленников, что позволяет, как провести сбор информации, так и подслушать разговор или установить игнорирование по запросам. С подобными ситуациями операторы связи ознакомлены, ведутся попытки по устранению данных уязвимостей, но сама архитектура сети не создает условий для полного избавления от проблемы.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 02:00