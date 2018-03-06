Снимок дагестанской женщины стал одним из самых добрых на планете из-за ее поступка
В сетях был опубликован снимок дагестанской женщины, сделанный пассажиром автобуса. Он стал одним из самых добрых поступков на планете.
Эта особа обратила внимание, что на переднем сиденье повреждена ткань, после чего решила зашить шов с помощью нитки и иголки. Пока ее личность остается неизвестной, но транспорт ехал в Кизилюрт. После публикации сюжета дагестанка получила много сообщений со словами благодарности, и стал пользоваться популярностью в разных странах.
Сейчас женщина находится в списке 17 человек, тоже прославившихся благодаря добрым поступкам. Американка 17 лет помнила о пожарном, спасшем ее жизнь, после чего нашла мужчину и пригласила на свой день рождения. Молодой ирландец ежедневно выделяет личные средства на готовку 50 порций еды, которые потом раздает бездомным лицам.
Эта особа обратила внимание, что на переднем сиденье повреждена ткань, после чего решила зашить шов с помощью нитки и иголки. Пока ее личность остается неизвестной, но транспорт ехал в Кизилюрт. После публикации сюжета дагестанка получила много сообщений со словами благодарности, и стал пользоваться популярностью в разных странах.
Сейчас женщина находится в списке 17 человек, тоже прославившихся благодаря добрым поступкам. Американка 17 лет помнила о пожарном, спасшем ее жизнь, после чего нашла мужчину и пригласила на свой день рождения. Молодой ирландец ежедневно выделяет личные средства на готовку 50 порций еды, которые потом раздает бездомным лицам.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00