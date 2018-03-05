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Самая скандальная игра 2018 года превысила продажи в 1 млн. копий

Чешской студией видеоигр - Warhorse Studios, опубликован отчет о значительных успехах игры своей разработки - Kingdom Come: Deliverance. В настоящий момент уже продан внушительный тираж, составивший миллион копий, а сам ее дебют состоялся в середине февраля.

Если взять более точные данные, то игра уже перешла рубеж даже указанного количества экземпляров, так как для преодоления своего миллиона, было достаточно всего лишь одной недели.

Самая скандальная игра 2018 года превысила продажи в 1 млн. копий


Как рассказал руководитель студии Warhorse Studios Мартин Фривальдский, в указанный миллион входит реализация не только систем цифровой дистрибуции, в общем, сюда включены и показатели по традиционным копиям игр, записанным на физические носители. В масштабных планах, продажа трех миллионов копий Kingdom Come: Deliverance. Что на каждую платформу составит один миллион.

Сюжет РПГ игры Kingdom Come: Deliverance представляет открытый мир, представленный средневековьем. Благодаря реализму и исторической достоверности, а также глубокой симуляции многих мелочей, не исключая и внимательность к деталям, ставят игру от Warhorse Studios в ряду заслуживших особое внимание.

Относительно скандальных мнений, споровождающих Kingdom Come: Deliverance, отмечается факт, что по ходу игры не встречаются темнокожие персонажи. А этого уже достаточно в наше время, чтобы обвинить разработчиков в расизме.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:50
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