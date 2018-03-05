Ученые: Коты “мнут” человека лапами из-за древнего инстинкта и потребности в пище
Ученые выяснили, почему коты и кошки любят “мять” лапами человека. Оказалось, что питомцы поступают так из-за древнего инстинкта и потребности в пище.
Молодые животные помнят о своих диких предках, которые таким образом готовили себе место для сна. Сейчас траву или кусты заменили человеческие вещи, а также маленькие котята испытывают потребность в материнском молоке. Такие действия позволяют им получить свою еду, так что хозяин становится для котов большой мамой без шерсти и хвоста.
Несмотря на такие нюансы, кошачий “массаж” всегда показывает симпатию пушистых любимцев к человеку. Они имеют на лапках железы и оставляют свои следы, подтверждающие личные права.
Молодые животные помнят о своих диких предках, которые таким образом готовили себе место для сна. Сейчас траву или кусты заменили человеческие вещи, а также маленькие котята испытывают потребность в материнском молоке. Такие действия позволяют им получить свою еду, так что хозяин становится для котов большой мамой без шерсти и хвоста.
Несмотря на такие нюансы, кошачий “массаж” всегда показывает симпатию пушистых любимцев к человеку. Они имеют на лапках железы и оставляют свои следы, подтверждающие личные права.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20