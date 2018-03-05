Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил существенный недостаток

Как сообщили официальные представили, в ходе проведения презентации, посвященной новому смартфону Samsung Galaxy S9, теперь в возможности камеры заложена не только запись видео в стандартном формате 4K, подобно ранним версиям, но так же и с частотным уровнем 60 кадров в одну секунду. Данная новость обратила на себя внимание многих поклонников, так как подобный качественный режим видеозаписи, выделяет телефон на уровне конкурентов. Но во время мероприятия, было не указано об одной важной и существенной особенности. При такой частоте кадров и уровне разрешения дозволяется запись видео, не превышающего 5 минут времени, по истечении которого оно прекращается в автоматическом режиме.Это и заставило возмутиться пользователей, а так же подвергнуть критике разработчиков Samsung Galaxy S9. Причем, создатели телефона особо не спешат делать какие-либо комментарии, по отношению к причинам появления в новой модели ограничений, которые соответствуют прошлой модели - Samsung Galaxy S8.