АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил существенный недостаток

Пользователей, возмущает факт ограничения длительность записи видео, установленного инженерами в модели Samsung Galaxy S9. Как оказывается, длительность ролика может составлять только 5 минут, при 60 кадрах в секунду в формате 4K.

Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил существенный недостаток


Как сообщили официальные представили, в ходе проведения презентации, посвященной новому смартфону Samsung Galaxy S9, теперь в возможности камеры заложена не только запись видео в стандартном формате 4K, подобно ранним версиям, но так же и с частотным уровнем 60 кадров в одну секунду. Данная новость обратила на себя внимание многих поклонников, так как подобный качественный режим видеозаписи, выделяет телефон на уровне конкурентов. Но во время мероприятия, было не указано об одной важной и существенной особенности. При такой частоте кадров и уровне разрешения дозволяется запись видео, не превышающего 5 минут времени, по истечении которого оно прекращается в автоматическом режиме.

Это и заставило возмутиться пользователей, а так же подвергнуть критике разработчиков Samsung Galaxy S9. Причем, создатели телефона особо не спешат делать какие-либо комментарии, по отношению к причинам появления в новой модели ограничений, которые соответствуют прошлой модели - Samsung Galaxy S8.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама троих детей Оксана Акиньшина восхитила
Анастасию Волочкову пользователи Сети заподозрили
Анджелина Джоли не появилась на церемонии
В Великобритании бывший российский разведчик был
В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились
«Роскосмос» работает над мобильным приложением
Роботы научились предугадывать человеческие мысли
Песков не стал комментировать вручение "Оскара"
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую
Крупные сотовые сети пытаются бороться с
БАДЫ вредят детскому здоровью
Снимок дагестанской женщины стал одним из самых
Самая скандальная игра 2018 года превысила
NASA опубликовало снимки колоссального шторма на
Блокирование программ самоликвидации клеток
Ученые: Коты “мнут” человека лапами из-за
Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил
Ученые разгадали загадку происхождения странного
NASA приступает к испытаниям посадочного модуля
Google «похоронил» актера Генри Кавилла
На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться
Ученые определили ген, ответственный за нервные
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото
Анастасия Волочкова удивила поклонников своей
Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для
Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала
Приложение Hold заплатит за отказ от
Hubble предоставил изображения далекой галактики
Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея
Просмотреть все новости