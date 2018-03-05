На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться с рыбаком и получить часть улова

Сначала хитрый зверек пытался вытащить еду из ведра, пока мужчины следили за поплавками, но у него ничего не получилось из-за закрытой крышки. Потом он стал повторять попытки и любыми способами привлекал к себе внимание людей, пока они не помогли “деловой колбасе ” выбрать свою добычу и открыли желанные запасы.Хищница быстро схватила самый крупный трофей и умчалась, а смеющиеся рыбаки шутливо упомянули о словах благодарности. После публикации сюжет собрал 65000 просмотров и комментариев зрителей, восхищающихся добротой человека и поведением норки, которую голод заставил пойти на рискованный контакт с опасными собратьями.