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На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться с рыбаком и получить часть улова

В сетях был опубликован смешной ролик, сделанный рыбаками на Сахалине. Обнаглевшая норка решила подружиться с людьми и получить часть улова.

На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться с рыбаком и получить часть улова


Сначала хитрый зверек пытался вытащить еду из ведра, пока мужчины следили за поплавками, но у него ничего не получилось из-за закрытой крышки. Потом он стал повторять попытки и любыми способами привлекал к себе внимание людей, пока они не помогли “деловой колбасе ” выбрать свою добычу и открыли желанные запасы.



Хищница быстро схватила самый крупный трофей и умчалась, а смеющиеся рыбаки шутливо упомянули о словах благодарности. После публикации сюжет собрал 65000 просмотров и комментариев зрителей, восхищающихся добротой человека и поведением норки, которую голод заставил пойти на рискованный контакт с опасными собратьями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:20
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