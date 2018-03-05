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Анастасия Волочкова удивила поклонников своей безграмотностью

Балерина опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует за столом с любимыми пирожными. Анастасия Волочкова удивила поклонников своей безграмотностью, назвав их “бизе” вместо “безе”.

Звезда подчеркнула, что не есть сладости, но тут не могла удержаться из-за необычного размера десерта. Подписчики после небольшого шока напомнили артистке о композиторе, после чего долго удивлялись отсутствию знаний о человека искусства. Также люди не понимали, зачем нужно ограничивать себя в еде, заподозрив Анастасию Волочкову в обмане.

Анастасия Волочкова удивила поклонников своей безграмотностью


Ее фигура не соответствует содержимому холодильника, показанного на фото, так что поклонники посоветовали знаменитости баловать себя такими вкусными продуктами с большим содержанием глюкозы. Пользователи сетей похвалили артистку за нормальный сюжет без обнаженных форм тела. Они отметили, что артистке нужно вернуться к русому цвету волос, чтобы он сочетался с бровями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00
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