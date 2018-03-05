Анастасия Волочкова удивила поклонников своей безграмотностью

Звезда подчеркнула, что не есть сладости, но тут не могла удержаться из-за необычного размера десерта. Подписчики после небольшого шока напомнили артистке о композиторе, после чего долго удивлялись отсутствию знаний о человека искусства. Также люди не понимали, зачем нужно ограничивать себя в еде, заподозрив Анастасию Волочкову в обмане.Ее фигура не соответствует содержимому холодильника, показанного на фото, так что поклонники посоветовали знаменитости баловать себя такими вкусными продуктами с большим содержанием глюкозы. Пользователи сетей похвалили артистку за нормальный сюжет без обнаженных форм тела. Они отметили, что артистке нужно вернуться к русому цвету волос, чтобы он сочетался с бровями.