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Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала зрителей своим внешним видом на “Оскаре”

Наследница Майкла Джексона тоже прошлась по красной дорожке на “Оскаре”. Но зрители были шокированы внешним видом Пэрис, ставшей объектом для критики в сетях.

Многие поклонники музыканта прекрасно помнят очаровательного ребенка, но особа в возрасте 19 лет решила кардинально изменить свой образ. В честь такого события Пэрис надела бренд от Versace зеленого цвета, подчеркнув свой бюст глубоким декольте.

Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала зрителей своим внешним видом на “Оскаре”


Зрители заметили на ее теле множество татуировок, которые имеют для девушки сакральный смысл. Также наследница звездного отца решила стать блондинкой с голубыми линзами, но слишком откровенное платье подверглось осуждению со стороны общества.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:50
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