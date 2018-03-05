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Google «похоронил» актера Генри Кавилла

3 марта этого года знаменитый поисковик Google заживо «похоронил» молодого и успешного актера Генри Кавилла.
Google «похоронил» актера Генри Кавилла


Британский актер, сыгравший супермена в «Лиге справедливости» неожиданно для себя «умер». По крайней мере, так для себя решил Google. Решил – сделал: при вводе в поисковую строку имени актера в информации о нем в строке «Умер» стоит конкретная дата – 3 марта 2018 года.

В аккаунте Instagram актер отреагировал на свои похороны, опубликовав фото с удивленным выражением лица и скриншотом выдачи от Google. Веселый и живой артист свою публикацию подписал как: «Когда ты увидел, что умер 2 дня назад».

Как написала одна его поклонница: «Хорошо, что я сама не прочитала Google. Иначе - инфаркт!"
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:30
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