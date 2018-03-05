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Приложение Hold заплатит за отказ от использования смартфона

В Британии было запущено программное обеспечение под названием Hold, которое будет платить людям за то, что они откажутся от использования смартфона. Отмечается, что это приложение позволит студентам не пропускать занятия из-за увлеченности современными технологиями.

Приложение Hold заплатит за отказ от использования смартфона


Известно, что изначально идея родилась в Скандинавии и затем британцы решили использовать Hold для влияния на свое молодое поколение. Таким образом, работа программы заключается в том, что оно проводит анализ работы девайса и начисляет специальные баллы пользователю за каждые 20 минут, в течение которых он не пользовался устройством.

Баллы можно обменять на скидки в кинотеатре Vue, на товары в Amazon или же в сервисе Caffe Nero. Помимо этого пользователь имеет возможность передать заработанное в фонд помощи детям от ЮНИСЕФ.

Один из представителей проекта, ученый Матисен, считает, что на сегодняшний день в мире существует очень много цифровых отвлекающих факторов, которые не позволяют сосредоточиться человеку на важных аспектах его жизни.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:40
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