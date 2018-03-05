Фиалки помогают женщинам быстрее выйти замуж – Ученые

Во время опроса большинство представительниц слабого пола, ухаживавших за цветами в домах, нашли своего избранника. Оказалось, что растения помогают вырабатывать окситоцин, отвечающий за женственность, верность и заботу о близком человеке.Также эти красавицы довольно капризны и требуют правильного ухода и полива. В комнате должна быть влажность с температурой воздуха 22 градуса. Ученые отметили, что данная категория женщин может отлично позаботиться о мужчине, а потому быстрее устраивает личную жизнь.