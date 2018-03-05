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Фиалки помогают женщинам быстрее выйти замуж – Ученые

Украинские ученые после эксперимента выяснили, что фиалки помогают женщинам быстрее выйти замуж. Потому они стали любимыми комнатными растениями одиноких особ.

Во время опроса большинство представительниц слабого пола, ухаживавших за цветами в домах, нашли своего избранника. Оказалось, что растения помогают вырабатывать окситоцин, отвечающий за женственность, верность и заботу о близком человеке.

Фиалки помогают женщинам быстрее выйти замуж – Ученые


Также эти красавицы довольно капризны и требуют правильного ухода и полива. В комнате должна быть влажность с температурой воздуха 22 градуса. Ученые отметили, что данная категория женщин может отлично позаботиться о мужчине, а потому быстрее устраивает личную жизнь.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50
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