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Hubble предоставил изображения далекой галактики NGC 3972

Астрономы получили ценные изображения галактики NGC 3972 с помощью телескопа Hubble. Отмечается, что главной особенностью снимка является тот факт, что на нем объект предоставлен в том виде, в котором он был на момент существования динозавров на Земле.

Hubble предоставил изображения далекой галактики NGC 3972


Так сообщается, что галактика NGC 3972 является довольно крупным объектом и расположена она в области созвездия Большой Медведицы. Если считать расстояние до Млечного Пути, то этот параметр составит 65 млн. световых лет. Таким образом, свет от этой галактики к Земле начал свой путь еще тогда, когда на планете ходили динозавры.

По словам исследователей, которые участвуют в проекте Hubble, NGC 3972 очень важна в плане измерения дистанции между галактиками. Таким образом, ученые собираются использовать ее для определения параметра скорости, с которой объекты удаляются друг от друга во Вселенной.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:30
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