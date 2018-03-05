Hubble предоставил изображения далекой галактики NGC 3972

Так сообщается, что галактика NGC 3972 является довольно крупным объектом и расположена она в области созвездия Большой Медведицы. Если считать расстояние до Млечного Пути, то этот параметр составит 65 млн. световых лет. Таким образом, свет от этой галактики к Земле начал свой путь еще тогда, когда на планете ходили динозавры.По словам исследователей, которые участвуют в проекте Hubble, NGC 3972 очень важна в плане измерения дистанции между галактиками. Таким образом, ученые собираются использовать ее для определения параметра скорости, с которой объекты удаляются друг от друга во Вселенной.