«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг новость о своей гибели в рядах ЧВК «Вагнер» под Дейр-эз-Зором

Фейковые новости о гибели нового «российского солдата» на территории Сирии являются любимым средством лживых украинских и западных средств массовой информации по дискредитации России. Очередная новость о якобы гибели добровольца ЧВК Алексея Мильчакова с позывным «Серб» была опровергнута самим бойцом.Все началось с того, что на украинском ресурсе «Депо.уа» появилась провокационная статья, в которой утверждалось о гибели Мильчакова при авиаударе коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором в окрестностях Евфрата. «Серб» стал не единственным бойцом ЧВК, которого поспешило «похоронить» украинское информагентство. Однако не прошло и нескольких недель, как сообщение опроверг сам Алексей Мильчаков: на своей странице в известной российской социальной сети он написал, что находится в прекрасном здравии в Нижнем Новгороде, где отдыхает с друзьями, а также занимается собственными делами.При этом Мильчаков иронично замечает, что никаких самолетов коалиции США в небе над Нижним Новгородом не видел, а всем недоброжелателям, распускающим выдуманные новости о его гибели, он заявил, что еще «переживет их детей».Примечательно, что фейковая новость о добровольце «Сербе» как две капли воды совпадает с недавним сообщением об инциденте с Маликом Ахмедом, бойцом подразделения «ISIS Hunters». Неназванные источники утверждали, что Малик Ахмед якобы был ранен при авиаударе коалиции США под Дейр-эз-Зором 7 февраля, после чего всю ночь бродил раненный по пустыне.Аналогично был «похоронен» западными СМИ ополченец Донбасса Владимир «Ваха» Анданов. Так же, как и Алексей Мильчаков, он лично сообщил в социальных сетях, что с ним все хорошо, сам он жив, здоров и занимается личными делами в Москве.Главной целью, которую преследуют нечестные на руку информационные источники, является подрыв доверия к России. В то время, когда РФ ведет борьбу с террористами в Сирии, а её добровольцы каждый день рискуют своими жизнями, защищая Отечество, кто-то пытается нажиться на заслугах бойцов. Не стоит вестись на провокационные новости, которые не заслуживают никакого доверия.Так, например, авторитетный немецкий журнал Der Spiegel опроверг опубликованную американскими СМИ информацию о «сотнях погибших россиян» во время атаки коалиции во главе с США в окрестностях Евфрата.В действительности, как установило издание в ходе собственного независимого расследования, несколько бойцов ЧВК «Вагнера» оказались в деревне, которая попала под обстрел коалиции. Их число не превысило 15-20 человек, что фактически подтверждает слова председателя «Лиги ветеранов» Андрея Трошева, которого СМИ часто называют руководителем ЧВК «Вгнера», о 14 погибших российских добровольцах. Люди никак не ожидали, что, идя на риск в борьбе с терроризмом в Сирии, будут убиты американскими военными.Все мифы о гибели российских бойцов на территории САР либо преувеличены, либо являются откровенной ложью, которая не выдерживает ни одной проверки.