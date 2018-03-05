Ученые: Останки доисторического птенца позволят больше узнать об эволюции пернатых

Находка позволит заглянуть в мир, где ходили динозавры, а также много черт, замеченных у современных птиц, существовали 100 млн лет назад и продолжали развиваться. Многие ученые предполагают, что с помощью перьев особи могли подняться в воздух, что было недоступным для остальных живых организмов. Также они могли использоваться для обогрева тела и привлекали внимание самок.Некоторые эксперты считают, что пернатые умели летать в Юрском или Меловом периодах, но их коллеги не согласны с такими теориями. Тогда кости вместе с мышцами у предков птиц были слишком слабыми и не позволяли им перемещаться по деревьям или осваивать высоту.