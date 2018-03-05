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Ученые: Останки доисторического птенца позволят больше узнать об эволюции пернатых

Ученые нашли останки доисторического птенца, жившего 127 млн лет назад. Это позволит им больше узнать об эволюции пернатых, потому что сегодня имеется много различных мнений.

Находка позволит заглянуть в мир, где ходили динозавры, а также много черт, замеченных у современных птиц, существовали 100 млн лет назад и продолжали развиваться. Многие ученые предполагают, что с помощью перьев особи могли подняться в воздух, что было недоступным для остальных живых организмов. Также они могли использоваться для обогрева тела и привлекали внимание самок.

Ученые: Останки доисторического птенца позволят больше узнать об эволюции пернатых


Некоторые эксперты считают, что пернатые умели летать в Юрском или Меловом периодах, но их коллеги не согласны с такими теориями. Тогда кости вместе с мышцами у предков птиц были слишком слабыми и не позволяли им перемещаться по деревьям или осваивать высоту.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:30
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