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Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея Довлатова

17-летнему сыну актрисы Анны Михалковой в книжном магазине отказались продать книгу Сергея Довлатова.
Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея Довлатова


Такой пост-жалобу вместе с фото непроданного товара опубликовала пару дней назад актриса. Смысл послания Анны был в том, что молодежи, покупающей книги должны быть рады и делать все для того, чтобы не отбить охоту покупать книги и дальше (как она с юмором написала «подбегать с букетиком цветов, упаковкой чипсов, баночкой кока колы... может быть даже с кружечкой пива..."). Парню отказались продать книжный экземпляр по причине содержания в нем ненормативной лексики.

В комментариях подписчики разразились праведным гневом, соглашаясь в автором поста. По большому счету большинство придерживается мнения, что уж в сегодняшнем мире молодежь и ненормативная лексика шагают рядом. И не продать книгу по этой причине – абсурд. Но вот предложенное в шутку актрисой пиво общественность не поддержала.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:20
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