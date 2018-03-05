Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея Довлатова

Такой пост-жалобу вместе с фото непроданного товара опубликовала пару дней назад актриса. Смысл послания Анны был в том, что молодежи, покупающей книги должны быть рады и делать все для того, чтобы не отбить охоту покупать книги и дальше (как она с юмором написала «подбегать с букетиком цветов, упаковкой чипсов, баночкой кока колы... может быть даже с кружечкой пива..."). Парню отказались продать книжный экземпляр по причине содержания в нем ненормативной лексики.В комментариях подписчики разразились праведным гневом, соглашаясь в автором поста. По большому счету большинство придерживается мнения, что уж в сегодняшнем мире молодежь и ненормативная лексика шагают рядом. И не продать книгу по этой причине – абсурд. Но вот предложенное в шутку актрисой пиво общественность не поддержала.