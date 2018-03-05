Банк Кенеса Ракишева займется московской недвижимостью с инвестициями в 700 млн. долл.

Торговый центр на Павелецкой площади, океанариум рядом с Парком Победы, а также недостроенный бизнес-центр на Поклонной улице – на этих объектах работы будут возобновлены впервые после заморозки проектов при прежнем руководстве «БТА Банка». Возведение будет произведено компанией «Лэджи», которая принадлежит данному банку. Такая информация была представлена ТАСС со ссылкой на слова нынешнего председателя совета директоров Кенеса Ракишева.ТАСС ранее сообщали, что Архитектурный совет Москвы одобрил строительство возле Павелецкого вокзала подземного торгового комплекса, площадью в 78 тысяч квадратных метров. Однако работы с 2009 года не ведутся. При этом котлован уже вырыт, и, как отметил Ракишев, большое количество москвичей раздражены отсутствием прогресса на данном долгострое. Так что работу планируется провести максимально оперативно, сдав объект к 2021 году.«Мы в процедуре поиска инвестора для торгового центра класса "В" на Павелецкой площади. У нас нет опыта в строительстве торговых объектов, плюс это большая инвестиция, больше $200 млн, поэтому инвестор обязательно нужен», - отметил Ракишев.Переговоры по данному вопросу, по его словам, ведутся с частным инвестиционным фондом. Также с группой «ПТС Недвижимость» может быть создано совместное предприятие.Что касается проекта океанариума с жилым комплексом, а также бизнес-центра «1812», то оба проекта уже получили разрешения от столичных архитекторов, а завершение их реализации запланировано на 2022 год. При этом, как отметил Ракишев, уже найдено финансирование в размере 500 миллионов долларов. При этом название инвестора не разглашается.Напомним, что бывший председатель директоров «БТА Банка» Мухтар Аблязов был объявлен в международный розыск в 2009 году. Его обвиняли в превышении полномочий, незаконном использовании средства банка и создании преступного сообщества. Экстрадиции властям добиться так и не удалось.Акции «БТА Банка» были куплены «Казкоммерцбанком» и Кенесом Ракишевым в 2014 году. При этом в Высоком суде Лондона в 2017 году удалось добиться размораживания активов Аблязова общей суммой в 4,5 миллиардов долларов.