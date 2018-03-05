В России стартовали продажи смартфона ZTE Blade A6 Max
На территории России объявлены продажи «выносливого» смартфона ZTE Blade A6 Max. Отмечается, что заявленная стоимость устройства составляет 8990 рублей.
Главной особенностью новинки станет продолжительность работы аккумулятора. Так заявленного объема будет достаточно для 10-часового игрового марафона или для 110 часов музыки. В качестве дисплея будет работать IPS-матрица с разрешением 720 x 1280 пикселей и диагональю 5,5 дюйма. В аппаратной платформе расположился процессор Qualcomm Snapdragon 210 с модулем ОЗУ на 2 Гб и встроенным накопителем на 16 Гб. Разрешение камер составляет 8 и 2 Мп. Также можно выделить карту памяти micro SD до 128 Гб.
Из дополнительного оборудования имеются модемы связи VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.1 Nougat, которую дополняет «начинка» MiFavor UI.
В продаже ZTE Blade A6 Max стал доступным в начале марта.
Главной особенностью новинки станет продолжительность работы аккумулятора. Так заявленного объема будет достаточно для 10-часового игрового марафона или для 110 часов музыки. В качестве дисплея будет работать IPS-матрица с разрешением 720 x 1280 пикселей и диагональю 5,5 дюйма. В аппаратной платформе расположился процессор Qualcomm Snapdragon 210 с модулем ОЗУ на 2 Гб и встроенным накопителем на 16 Гб. Разрешение камер составляет 8 и 2 Мп. Также можно выделить карту памяти micro SD до 128 Гб.
Из дополнительного оборудования имеются модемы связи VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.1 Nougat, которую дополняет «начинка» MiFavor UI.
В продаже ZTE Blade A6 Max стал доступным в начале марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:10