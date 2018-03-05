АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

В России стартовали продажи смартфона ZTE Blade A6 Max

На территории России объявлены продажи «выносливого» смартфона ZTE Blade A6 Max. Отмечается, что заявленная стоимость устройства составляет 8990 рублей.

В России стартовали продажи смартфона ZTE Blade A6 Max


Главной особенностью новинки станет продолжительность работы аккумулятора. Так заявленного объема будет достаточно для 10-часового игрового марафона или для 110 часов музыки. В качестве дисплея будет работать IPS-матрица с разрешением 720 x 1280 пикселей и диагональю 5,5 дюйма. В аппаратной платформе расположился процессор Qualcomm Snapdragon 210 с модулем ОЗУ на 2 Гб и встроенным накопителем на 16 Гб. Разрешение камер составляет 8 и 2 Мп. Также можно выделить карту памяти micro SD до 128 Гб.

Из дополнительного оборудования имеются модемы связи VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.1 Nougat, которую дополняет «начинка» MiFavor UI.

В продаже ZTE Blade A6 Max стал доступным в начале марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама троих детей Оксана Акиньшина восхитила
Анастасию Волочкову пользователи Сети заподозрили
Анджелина Джоли не появилась на церемонии
В Великобритании бывший российский разведчик был
В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились
«Роскосмос» работает над мобильным приложением
Роботы научились предугадывать человеческие мысли
Песков не стал комментировать вручение "Оскара"
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую
Крупные сотовые сети пытаются бороться с
БАДЫ вредят детскому здоровью
Снимок дагестанской женщины стал одним из самых
Самая скандальная игра 2018 года превысила
NASA опубликовало снимки колоссального шторма на
Блокирование программ самоликвидации клеток
Ученые: Коты “мнут” человека лапами из-за
Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил
Ученые разгадали загадку происхождения странного
NASA приступает к испытаниям посадочного модуля
Google «похоронил» актера Генри Кавилла
На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться
Ученые определили ген, ответственный за нервные
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото
Анастасия Волочкова удивила поклонников своей
Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для
Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала
Приложение Hold заплатит за отказ от
Hubble предоставил изображения далекой галактики
Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея
Просмотреть все новости