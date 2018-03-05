В России стартовали продажи смартфона ZTE Blade A6 Max

Главной особенностью новинки станет продолжительность работы аккумулятора. Так заявленного объема будет достаточно для 10-часового игрового марафона или для 110 часов музыки. В качестве дисплея будет работать IPS-матрица с разрешением 720 x 1280 пикселей и диагональю 5,5 дюйма. В аппаратной платформе расположился процессор Qualcomm Snapdragon 210 с модулем ОЗУ на 2 Гб и встроенным накопителем на 16 Гб. Разрешение камер составляет 8 и 2 Мп. Также можно выделить карту памяти micro SD до 128 Гб.Из дополнительного оборудования имеются модемы связи VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. В качестве операционной системы представлена платформа Android 7.1 Nougat, которую дополняет «начинка» MiFavor UI.В продаже ZTE Blade A6 Max стал доступным в начале марта.