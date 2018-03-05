Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную опухоль

Знаменитый дизайнер Маша Цигаль перенесла сложную операцию. Какое-то время назад у нее выявили опухоль. Новообразование было доброкачественным, но доктора посоветовали удалить его. Несмотря на предстоящую операцию, Маша продолжала вести активный образ жизни и много работать.Девушка рассказала, что перед хирургическим вмешательством она ездила на открытие тату-салона, после этого играла ди-джей сет в одном из ночных клубов, затем отправилась на съемочную площадку, где пару дне работала в прямом эфире и только после этого поехала в больницу.Маша никому не рассказывала о предстоящем событии и вообще о своих проблемах со здоровьем. Но операцию, к счастью, прошла успешно.Стоит вспомнить, что некоторое время назад фанаты беспокоились из-за ее внешнего вида. Цигаль похудела до такой степени, что поклонники подозревали у нее анорексию. Но знаменитость всячески это отрицала. Она говорила, что правильно питается, занимается йогой, танцами на пилоне и по утрам делает зарядку.У Маши подрастает сын Арсений, которому 12 лет. Недавно мама устроила ребенку незабываемые именины, темой которого был его любимый герой Бэтмен.