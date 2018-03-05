АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018

Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную опухоль

Маше Цигаль удалили опухоль, операция прошла успешно.

Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную опухоль


Знаменитый дизайнер Маша Цигаль перенесла сложную операцию. Какое-то время назад у нее выявили опухоль. Новообразование было доброкачественным, но доктора посоветовали удалить его. Несмотря на предстоящую операцию, Маша продолжала вести активный образ жизни и много работать.

Девушка рассказала, что перед хирургическим вмешательством она ездила на открытие тату-салона, после этого играла ди-джей сет в одном из ночных клубов, затем отправилась на съемочную площадку, где пару дне работала в прямом эфире и только после этого поехала в больницу.

Маша никому не рассказывала о предстоящем событии и вообще о своих проблемах со здоровьем. Но операцию, к счастью, прошла успешно.

Стоит вспомнить, что некоторое время назад фанаты беспокоились из-за ее внешнего вида. Цигаль похудела до такой степени, что поклонники подозревали у нее анорексию. Но знаменитость всячески это отрицала. Она говорила, что правильно питается, занимается йогой, танцами на пилоне и по утрам делает зарядку.

У Маши подрастает сын Арсений, которому 12 лет. Недавно мама устроила ребенку незабываемые именины, темой которого был его любимый герой Бэтмен.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения
Представлен гибридный кроссовер Bentley Bentayga
В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под
Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят
Екатерина Стриженова порадовала поклонников
«У меня все норм»: ополченец Мильчаков опроверг
Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в
Банк Кенеса Ракишева займется московской
В Московском метрополитене молодые ученые перед
Личинки в ягодицах прославили британскую пару и
Дизайнеру Маше Цигаль удалили доброкачественную
Возле Антарктиды был обнаружен потерпевший аварию
Библейская дата конца света наступит 24 июня
Телескоп Kepler NASA открыл новую
Анна Седокова написала, что ей очень не хватает
Ученые: Покраснение глаз у пожилых людей может
В Сызрани рыбак вытащил из проруби на Волге
На Земле в будущем выкипит вся вода,
В России штрафы за дебош в самолете вырастут в 10
Алла Пугачева за полчаса на свадьбе заработала
Bugatti показала новый гиперкар Chiron на
Ученые: Луна может быть искусственным творением
На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном
Компания Mahindra представила мини-кроссовер
Создатели проведут масштабное празднование юбилея
Французский дипломат рассказал, почему между
Настасья Самбурская покрасила волосы в фиолетовый
Астрофизики описали новые объекты, формирующие
Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова
В 1967 году китайская деревня за одну ночь
Просмотреть все новости