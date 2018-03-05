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Виталий Милонов назвал фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое фальсификацией истории

Виталий Милонов раскритиковал фильм Кирилла Серебренникова, посвященный Виктору Цою, назвав его фальсификацией истории. Депутат требует от Минкульта не выдавать шедевру режиссера прокатное удостоверение.

Он подчеркнул, что ситуация во время распада Союза была вереницей трагических и неоднозначных событий, но переписывать ее из-за личного желания никто не имеет права. Кирилл Серебренников пытается показать молодежи ценности современных либералов, которые не относятся к их родителям.

Виталий Милонов назвал фильм Кирилла Серебренникова о Викторе Цое фальсификацией истории


Многие люди тогда были наивными, но никогда не отличались подлостью. Виталия Милонова возмутил образ главного героя, который мог курить и пить, а также кроме множества девушек отличался своими нетрадиционными наклонностями. Это просто смешало Виктора Цоя с грязью и опорочило память о музыканте.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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