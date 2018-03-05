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Анна Седокова написала, что ей очень не хватает дочки Моники, чем ввела в заблуждение своих поклонников

Анна Седокова призналась, что ей очень не хватает Моники, и она надеется на скорую встречу с ней.

Анна Седокова написала, что ей очень не хватает дочки Моники, чем ввела в заблуждение своих поклонников


Анна Седокова на своей личной страничке выложила фотоснимок, на котором красуется вместе с дочкой Алиной и сыном Гектором. А также написала, что им очень не хватает их Моники, но она верит, что это ненадолго. А также пообещала пользователям Сети, что в ближайшем будущем все расскажет.

Поклонников данная публикация очень обеспокоила, и они завалили ее интересующими вопросами. Стоит напомнить, что Миника появилась на свет летом 2011 года от бизнесмена Максима Чернявского. Девочка родилась в Америке.

Но семейная жизнь была недолгой и в 2013 году они разорвали свои отношения. Исходя из этих сведений, фанаты решили, что бывший супруг забрал у исполнительницы ребенка. А также вспомнили недавний выпуск программы "Секрет на миллион", в которой она намекнула, что семейство Чернявского хочет забрать у нее Монику.

Некоторые читатели написали, что скорей всего девочка посещает школу в Лос-Анджелесе, поскольку ей шесть лет и она является гражданкой США. Тем более что Седокова постоянно колесит по свету и уделяет много времени работе. А еще девушку совершенно не красит тот факт, что у нее трое детей и все от разных мужчин.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:23
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