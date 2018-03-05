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Huawei готовит флагман Huawei P20 Porsche Edition

В рамках мероприятия в Париже, которое пройдет 27 марта, представители компании Huawei покажут смартфон P20 Porsche Edition. Данное устройство должно дополнить модельную линейку P20, P20 Pro и P20 Lite.

Huawei готовит флагман Huawei P20 Porsche Edition


На данный момент в Интернете имеется не так много информации о Huawei P20 Porsche Edition, тем не менее, уже кое-что известно. В частности можно выделить будущую стоимость флагмана – 949 долларов. Также девайс будет дополнен системой искусственного интеллекта и опцией AI для фото. Уже точно можно утверждать наличие тройной камеры на задней панели девайса.

Недавно производитель показал похожее устройство во время тестов P20 Pro. Тогда помимо этой версии удалось рассмотреть смартфон с тройной камерой, которая обладает сенсорами на 16+16 и 12 Мп. Спереди расположился 8-мегапиксельный модуль. Линейка должна получить процессор Kirin 970 с нейронной опцией, которая даст прирост мощности аппаратной системе. Стоит еще отметить ОС Android 8.1 Oreo.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:40
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