Huawei готовит флагман Huawei P20 Porsche Edition

На данный момент в Интернете имеется не так много информации о Huawei P20 Porsche Edition, тем не менее, уже кое-что известно. В частности можно выделить будущую стоимость флагмана – 949 долларов. Также девайс будет дополнен системой искусственного интеллекта и опцией AI для фото. Уже точно можно утверждать наличие тройной камеры на задней панели девайса.Недавно производитель показал похожее устройство во время тестов P20 Pro. Тогда помимо этой версии удалось рассмотреть смартфон с тройной камерой, которая обладает сенсорами на 16+16 и 12 Мп. Спереди расположился 8-мегапиксельный модуль. Линейка должна получить процессор Kirin 970 с нейронной опцией, которая даст прирост мощности аппаратной системе. Стоит еще отметить ОС Android 8.1 Oreo.