СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения с охранником Алексеем Марусовым

Звезда не любит рассказывать о своей личной жизни, предпочитая показывать фанатам, веселые сюжеты или пародировать других коллег, после чего получает много лестных комплиментов в свой адрес. Никто не знает причины разрыва отношений с супругом после 13 лет брака, но поклонники часто замечали на фото Марию Федункив вместе с новым мужчиной.Друзья рассказали сотрудникам прессы, что пара имеет отношения, но при этом люди отличаются друг от друга своими интересами. Алексей Марусов любит спорт и даже пригласил свою избранницу принять участие в марафоне, но она захотела остаться болельщицей. Пользователи сетей отметили, что знаменитость выглядит прекрасно даже без макияжа и прически, а также были рады ее счастью.