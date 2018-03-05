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СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения с охранником Алексеем Марусовым

Актриса после развода с избранником Михаилом стала часто появляться в обществе личного охранника. Журналисты заподозрили, что Мария Федункив имеет романтические отношения с Алексеем Марусовым, который также является ее директором.

Звезда не любит рассказывать о своей личной жизни, предпочитая показывать фанатам, веселые сюжеты или пародировать других коллег, после чего получает много лестных комплиментов в свой адрес. Никто не знает причины разрыва отношений с супругом после 13 лет брака, но поклонники часто замечали на фото Марию Федункив вместе с новым мужчиной.

СМИ: Мария Федункив имеет романтические отношения с охранником Алексеем Марусовым


Друзья рассказали сотрудникам прессы, что пара имеет отношения, но при этом люди отличаются друг от друга своими интересами. Алексей Марусов любит спорт и даже пригласил свою избранницу принять участие в марафоне, но она захотела остаться болельщицей. Пользователи сетей отметили, что знаменитость выглядит прекрасно даже без макияжа и прически, а также были рады ее счастью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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