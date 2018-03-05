В Oppo опубликовали изображение будущего смартфона R15

Oppo R15 должен получить безрамочный дисплей и привлекательный внешний вид, который напомнит о флагмане iPhone X. Также выделяется пара возможных процессоров – это Snapdragon 670 и чипсет Helio P60. Как бы там ни было, данная информация пока не является официальной и более подробно об устройстве можно будет узнать уже на презентации.В Сети уже можно увидеть изображения и небольшие тизерные видео с новинкой R15. Официально в продажу смартфоны выйдут в следующем месяце.