В Oppo опубликовали изображение будущего смартфона R15
На официальном сайте компании Oppo было опубликовано фото будущего смартфона R15, который уже скоро предстанет перед публикой. Отмечается, что производитель вполне может одновременно представить не одну модификацию, а даже несколько - Oppo R15 Dream Mirror Edition и версию Plus. Как отмечается на сайте издания Gizmochina, для оформления заявки на предзаказ пользователю необходимо отправить свой контактный номер телефона.
Oppo R15 должен получить безрамочный дисплей и привлекательный внешний вид, который напомнит о флагмане iPhone X. Также выделяется пара возможных процессоров – это Snapdragon 670 и чипсет Helio P60. Как бы там ни было, данная информация пока не является официальной и более подробно об устройстве можно будет узнать уже на презентации.
В Сети уже можно увидеть изображения и небольшие тизерные видео с новинкой R15. Официально в продажу смартфоны выйдут в следующем месяце.
Oppo R15 должен получить безрамочный дисплей и привлекательный внешний вид, который напомнит о флагмане iPhone X. Также выделяется пара возможных процессоров – это Snapdragon 670 и чипсет Helio P60. Как бы там ни было, данная информация пока не является официальной и более подробно об устройстве можно будет узнать уже на презентации.
В Сети уже можно увидеть изображения и небольшие тизерные видео с новинкой R15. Официально в продажу смартфоны выйдут в следующем месяце.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20