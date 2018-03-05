Надежда Сысоева встала на защиту родного дяди из-за обвинения в махинациях

Андрея Владимировича Павлова прекрасно знают пациенты из перинатального центра Красноярска, а также врач является уважаемым человеком, спасшим жизни многих людей и детей. Сейчас его обвинили во взяточничестве и создании финансовых схем, но Надежда Сысоева не верит такой клевете.Подписчики поддержали артистку, отметив, что хороших врачей осталось мало. Некоторые лица считают, что суд вынесет справедливое решение и разберется в сложившейся ситуации. Родственники написали петицию, прося о смягчении наказания, к которой присоединились люди, слышавшие о модернизации центра этим человеком. Екатерина Варнава тоже знакома с дядей коллеги и позитивно отзывается о его работе.