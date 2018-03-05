АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны истории: Древнюю Спарту разрушили женщины и законы
EUR 70.17 USD 57.10
Курс валют на 06.03.2018

Надежда Сысоева встала на защиту родного дяди из-за обвинения в махинациях

Надежда Сысоева опубликовала в Instagram пост, описав ситуацию с ее родным дядей. Актриса встала на защиту родственника из-за обвинения в махинациях.

Андрея Владимировича Павлова прекрасно знают пациенты из перинатального центра Красноярска, а также врач является уважаемым человеком, спасшим жизни многих людей и детей. Сейчас его обвинили во взяточничестве и создании финансовых схем, но Надежда Сысоева не верит такой клевете.

Надежда Сысоева встала на защиту родного дяди из-за обвинения в махинациях


Подписчики поддержали артистку, отметив, что хороших врачей осталось мало. Некоторые лица считают, что суд вынесет справедливое решение и разберется в сложившейся ситуации. Родственники написали петицию, прося о смягчении наказания, к которой присоединились люди, слышавшие о модернизации центра этим человеком. Екатерина Варнава тоже знакома с дядей коллеги и позитивно отзывается о его работе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мама троих детей Оксана Акиньшина восхитила
Анастасию Волочкову пользователи Сети заподозрили
Анджелина Джоли не появилась на церемонии
В Великобритании бывший российский разведчик был
В Чебоксарах ночью пятеро детей отравились
«Роскосмос» работает над мобильным приложением
Роботы научились предугадывать человеческие мысли
Песков не стал комментировать вручение "Оскара"
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар» за лучшую
Крупные сотовые сети пытаются бороться с
БАДЫ вредят детскому здоровью
Снимок дагестанской женщины стал одним из самых
Самая скандальная игра 2018 года превысила
NASA опубликовало снимки колоссального шторма на
Блокирование программ самоликвидации клеток
Ученые: Коты “мнут” человека лапами из-за
Сопернице Пелагеи советуют обратиться в суд
Новый смартфон Samsung Galaxy S9 получил
Ученые разгадали загадку происхождения странного
NASA приступает к испытаниям посадочного модуля
Google «похоронил» актера Генри Кавилла
На Сахалине обнаглевшая норка решила подружиться
Ученые определили ген, ответственный за нервные
Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото
Анастасия Волочкова удивила поклонников своей
Ученые: Теплые отношения компенсируют риски для
Наследница Майкла Джексона Пэрис шокировала
Приложение Hold заплатит за отказ от
Hubble предоставил изображения далекой галактики
Сыну Анны Михалковой не продали книгу Сергея
Просмотреть все новости