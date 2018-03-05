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Камера Xiaomi Mi Mix 2S получит систему ИИ

Разработчики компании Xiaomi собираются внедрить в новый смартфон Mi Mix 2S камеру Sony IMX363, которую дополнят системой искусственного интеллекта. Стоит отметить, что устройство будет представлено 27 марта.

Камера Xiaomi Mi Mix 2S получит систему ИИ


Согласно слухам, на презентации Xiaomi Mi Mix 2S представят в комплекте с процессором Snapdragon 845, который тоже должен внести свой вклад в превосходство девайса. Тем не менее, представителям Xiaomi придется соревноваться с сотрудниками Huawei, которые намерены предъявить миру линейку мобильных устройств P20. По заявлениям производителя, смартфон будет лучше, чем iPhone X и Samsung Galaxy S9.

Для подогрева интереса к новинке, компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo снимок, чтобы пользователи погадали и ответили, каким способом специалистам удалось достичь радиального эффекта на фоне. Здесь два варианта ответа – ИИ или стандартные возможности камеры.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:00
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