Камера Xiaomi Mi Mix 2S получит систему ИИ

Согласно слухам, на презентации Xiaomi Mi Mix 2S представят в комплекте с процессором Snapdragon 845, который тоже должен внести свой вклад в превосходство девайса. Тем не менее, представителям Xiaomi придется соревноваться с сотрудниками Huawei, которые намерены предъявить миру линейку мобильных устройств P20. По заявлениям производителя, смартфон будет лучше, чем iPhone X и Samsung Galaxy S9.Для подогрева интереса к новинке, компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo снимок, чтобы пользователи погадали и ответили, каким способом специалистам удалось достичь радиального эффекта на фоне. Здесь два варианта ответа – ИИ или стандартные возможности камеры.