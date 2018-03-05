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Jaguar представил новый спорткар F-Type SVR

Компания Jaguar разрабатывает новый спорткар F-Type SVR, который будет оснащён пакетом Graphic Pack. Отмечается, что над созданием автомобиля работает главный дизайнер компании Jaguar Land Rover  Ян Каллиум.

Jaguar представил новый спорткар F-Type SVR


Отмечается, что спорткар Jaguar F-Type SVR получил новый выразительный облик, официальный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве. В декоративный пакет Graphic Pack входит карбоновое активное заднее крыло, задний диффузор, обрамлённая решётка радиатора, накладки на задний и передний бамперы и контрастные боковые зеркала.

Под капотом автомобиля установлен мотор V8  ёмкостью 5,0 литра производительностью 575 лошадиных сил, об этом сведетельсвует графическая надпись на капоте автомобиля.

Спорткар F-Type SVR Graphic Pack будет предложен потенциальным покупателям в шести вариантах расцветки кузова. По словам производителей, новая внешность спорткара подчёркивает ярко выраженный спортивный характер транспортного средства.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:50
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