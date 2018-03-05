Jaguar представил новый спорткар F-Type SVR

Отмечается, что спорткар Jaguar F-Type SVR получил новый выразительный облик, официальный дебют новинки состоится на автосалоне в Женеве. В декоративный пакет Graphic Pack входит карбоновое активное заднее крыло, задний диффузор, обрамлённая решётка радиатора, накладки на задний и передний бамперы и контрастные боковые зеркала.Под капотом автомобиля установлен мотор V8 ёмкостью 5,0 литра производительностью 575 лошадиных сил, об этом сведетельсвует графическая надпись на капоте автомобиля.Спорткар F-Type SVR Graphic Pack будет предложен потенциальным покупателям в шести вариантах расцветки кузова. По словам производителей, новая внешность спорткара подчёркивает ярко выраженный спортивный характер транспортного средства.