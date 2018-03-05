На шоу «Дива» Лариса Долина появилась в стильном наряде, который безумно понравился зрителям

В Москве в прошлые выходные прошел закрытый показ нового шоу исполнительницы Ани Лорак, на которое получили приглашение многие знаменитости российского шоу-бизнеса. На данное мероприятие пожаловала и Лариса Долина, которая в последнее время стала чаще радовать зрителей своим присутствием на публичных мероприятиях.Долина была в восторге от выступления и с удовольствием делилась эмоциями с поклонниками. Она рассказала, что шоу было потрясающим и открыло для нее много нового. А также поблагодарила великолепную Лорак за такое эффектное шоу, которое она создала своими хрупкими руками.Но внимание пользователей Сети привлек стильный и необычный наряд знаменитости. Лариса для вечера надела черное платье и плащ такого же цвета. Поэтому образ артистки выглядел очень эффектно и экстравагантно. Фанаты решили, что выглядит певица замечательно.Стоит заметить, что стиль Долиной в последнее время изменился в лучшую сторону, и она стала надевать молодежные наряды. Поклонникам пришлись по вкусу такие изменения, и они с удовольствием осыпали комплиментами свою любимицу.