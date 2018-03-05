Microsoft обновит Office для платформ iOS и Android

Отмечается, что на данный момент новое программное обеспечение могут опробовать только те пользователи, которые относятся к группе Office Insiders. По данным разработчиков из Microsoft, основным новшеством программы станет возможность использования опции облачного хранилища.С его помощью пользователь будет удаленно работать с документами. Важно отметить, что некоторые функции будут доступны только после подписки на Office 365.Если говорить о новом функционале и дальше, то стоит выделить опцию Mobile View, с помощью которой юзер будет подстраивать параметры выдачи текста под разрешение экрана. В системе Android пользователь сможет выбирать из ранее открытых в облаке файлов.В полном доступе обновление появится во второй половине 2018 года.