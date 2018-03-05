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Microsoft обновит Office для платформ iOS и Android

Стало известно, что в этом месяце американская корпорация Microsoft собирается провести обновление мобильных программ Office. Таким образом, новшеством смогут воспользоваться юзеры программных платформ iOS и Android.

Microsoft обновит Office для платформ iOS и Android


Отмечается, что на данный момент новое программное обеспечение могут опробовать только те пользователи, которые относятся к группе Office Insiders. По данным разработчиков из Microsoft, основным новшеством программы станет возможность использования опции облачного хранилища.
С его помощью пользователь будет удаленно работать с документами. Важно отметить, что некоторые функции будут доступны только после подписки на Office 365.

Если говорить о новом функционале и дальше, то стоит выделить опцию Mobile View, с помощью которой юзер будет подстраивать параметры выдачи текста под разрешение экрана. В системе Android пользователь сможет выбирать из ранее открытых в облаке файлов.

В полном доступе обновление появится во второй половине 2018 года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40
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