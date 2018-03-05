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Екатерина Стриженова порадовала поклонников снимком с букетом мимозы в Instagram

Ведущая получила в подарок букет мимозы и решила опубликовать фото в Instagram. Екатерина Стриженова сразу ощутила приближение весны, порадовав таким позитивным сюжетом поклонников.

Звезда позировала перед камерой в красном берете, дополнив его очками, а также виртуально отправила своим подписчикам аромат весенних цветов. Люди сразу оценили стиль Екатерины Стриженовой и поблагодарили ее за доставленное удовольствие. Многие фанаты назвали знаменитость красавицей и поздравили с наступающим праздником.

Екатерина Стриженова порадовала поклонников снимком с букетом мимозы в Instagram


Пользователи сетей шутливо отметили, что шуба и снег стали отличным фоном для весны, после чего похвалили ведущую за стройную фигуру. Она немного поправилась и была вынуждена сесть на диету, хотя сейчас некоторые лица просят кумира не увлекаться дальнейшими экспериментами над здоровьем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:20
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