Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в образе диснеевской принцессы

Знаменитость кроме таланта восхищает зрителей умением оставаться собой, но в этот раз она сразу обратила на себя внимание благодаря бренду от Christian Siriano, украшенному пышными цветочными орнаментами. Артистка уже имеет трех внуков и является почтенной 62-летней особой, но при этом продолжает носить татуировку на плече. Она прекрасно была видна в необычном наряде, дополненном солнцезащитными очками и солдатскими ботинками.Критики были немного шокированы столь непривычной комбинацией, но фанаты после просмотра фото назвали Вупи Голдберг самой крутой легендой кино. Она никогда не имела вкуса, но остается неподражаемой благодаря харизме и индивидуальности. Даже неподходящий стиль заставил людей улыбаться и приветствовать звезду, считая ее красавицей.