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Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в образе диснеевской принцессы

В отличие от своих звездных коллег актриса не стала долго выбирать наряд для церемонии “Оскара”. Вупи Голдберг предстала на красной дорожке в образе диснеевской принцессы, после чего восхищенные поклонники отметили, что ей позволено все.

Знаменитость кроме таланта восхищает зрителей умением оставаться собой, но в этот раз она сразу обратила на себя внимание благодаря бренду от Christian Siriano, украшенному пышными цветочными орнаментами. Артистка уже имеет трех внуков и является почтенной 62-летней особой, но при этом продолжает носить татуировку на плече. Она прекрасно была видна в необычном наряде, дополненном солнцезащитными очками и солдатскими ботинками.

Вупи Голдберг предстала на церемонии “Оскара” в образе диснеевской принцессы


Критики были немного шокированы столь непривычной комбинацией, но фанаты после просмотра фото назвали Вупи Голдберг самой крутой легендой кино. Она никогда не имела вкуса, но остается неподражаемой благодаря харизме и индивидуальности. Даже неподходящий стиль заставил людей улыбаться и приветствовать звезду, считая ее красавицей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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