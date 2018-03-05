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Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова воссоединились

Авраам Руссо приложил все усилия, чтобы развод не состоялся.

Авраам Руссо нашел подход к супруге, и они снова воссоединились


В минувшем году появилась информация, что исполнитель Авраам Руссо хочет официально расторгнуть свои отношения с супругой Морелой, с которой прожил 12 лет. Несколько месяцев назад исполнитель объявил о бракоразводном процессе, но немного подумал и принял решение попытаться избежать разрыва.

За стол переговоров артист с женой сели в первую очередь из-за своих двоих детей. Стоит напомнить, что изначально Морела категорически не хотела его прощать и даже обвинила в домашнем насилии и, конечно же, настаивала на разводе, но Авраам смог к ней найти подход.

Артист возвратился в Америку, и все свободное время уделял дочерям и общался с женой. Пара спокойно разобралась в случившемся и нашла компромисс. В конце концов, влюбленные уладили свои разногласия. А на днях певец на своей личной страничке в Интернете опубликовал совместный фотоснимок с супругой и подписал так: «Любовь побеждает всегда».

Преданных поклонников очень обрадовала новость об их воссоединении, они желали им безграничного счастья, вечной любви и беречь свои отношения. Но нашлись и те, кто посчитал, что развод был придуман всего лишь для пиара.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 15:59
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