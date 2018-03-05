В Московском метрополитене молодые ученые перед праздником подарят женщинам ледяные розы и музыку из молний

Серия необычных опытов была посвящена прекрасным дамам, так что можно будет увидеть, как 300 цветов после заморозки жидким азотом будут вручены зрительницам. Затем всех ждут романтические хиты в исполнении природных сил и фруктовые салаты, созданные физиками.После этих диковинок ученые напишут картины с помощью молока, а также отметили, что акция подчеркнет важность женщин в развитии науки. В их команде есть девушки, которые на фестивалях становятся победителями в разных направлениях. Дети смогут во время посещения увидеть, что точные знания могут быть зрелищными и интересными.