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В Московском метрополитене молодые ученые перед праздником подарят женщинам ледяные розы и музыку из молний

В Московском метрополитене молодые ученые проведут необычную акцию 6 марта. Они поздравят женщин с наступающим праздником и подарят им ледяные розы, а также порадуют музыкой из молний.

Серия необычных опытов была посвящена прекрасным дамам, так что можно будет увидеть, как 300 цветов после заморозки жидким азотом будут вручены зрительницам. Затем всех ждут романтические хиты в исполнении природных сил и фруктовые салаты, созданные физиками.

В Московском метрополитене молодые ученые перед праздником подарят женщинам ледяные розы и музыку из молний


После этих диковинок ученые напишут картины с помощью молока, а также отметили, что акция подчеркнет важность женщин в развитии науки. В их команде есть девушки, которые на фестивалях становятся победителями в разных направлениях. Дети смогут во время посещения увидеть, что точные знания могут быть зрелищными и интересными.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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