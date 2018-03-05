В Сети обнаружили патент Meizu на камеру под дисплеем

На сегодняшний день существует тенденция использования максимально тонких рамок, чтобы увеличить свободную площадь для дисплея. В Meizu собираются сделать это путем установки необходимых датчиков под дисплеем устройства.Таким образом, данный проект предусматривает использование графена в конструкции экрана, чтобы матрица пропускала необходимые световые волны на датчик камеры и другие сенсоры, которые там будут расположены.Несмотря на весь интерес такой разработки, она все еще не обрела практического характера, поэтому сейчас трудно сказать, когда такая инновация появится в смартфонах Meizu.