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Личинки в ягодицах прославили британскую пару и стали наглядным пособием для медиков

Британская пара во время отдыха на Мартинике даже не подозревала о грядущих событиях. Личинки в ягодицах прославили людей и стали наглядным пособием для медиков.

Влюбленные заразились инфекцией, после чего на этой части тела возникли красные высыпания, сопровождающиеся болевыми симптомами. Местные врачи выписали им бесполезные препараты и только после возвращения домой пациенты узнали о паразитах, отложивших свои личинки во всех органах. Британцы избавились от недуга после курса лечения, но медики попросили у них разрешения сделать снимки уникальной болезни, после чего опубликовали их в научном журнале.

Личинки в ягодицах прославили британскую пару и стали наглядным пособием для медиков


Вот только СМИ решили воспользоваться моментом и тоже показали обществу пораженные ягодицы, не забыв упомянуть о возрасте женщины и месте отдыха. После такого инцидента пара испугалась, что их могут узнать коллеги и близкое окружение, а дальше она попросила заблокировать информацию, оставшуюся только в газетах.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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