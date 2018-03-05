Личинки в ягодицах прославили британскую пару и стали наглядным пособием для медиков

Влюбленные заразились инфекцией, после чего на этой части тела возникли красные высыпания, сопровождающиеся болевыми симптомами. Местные врачи выписали им бесполезные препараты и только после возвращения домой пациенты узнали о паразитах, отложивших свои личинки во всех органах. Британцы избавились от недуга после курса лечения, но медики попросили у них разрешения сделать снимки уникальной болезни, после чего опубликовали их в научном журнале.Вот только СМИ решили воспользоваться моментом и тоже показали обществу пораженные ягодицы, не забыв упомянуть о возрасте женщины и месте отдыха. После такого инцидента пара испугалась, что их могут узнать коллеги и близкое окружение, а дальше она попросила заблокировать информацию, оставшуюся только в газетах.