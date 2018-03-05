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Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят в Женеве

В компании Mercedes-AMG обновили модель C 43 4Matic, которую представят на автосалоне в Женеве. В частности, автомобиль получил более мощный силовой агрегат, который после модернизации будет выдавать 390 лошадиных сил.

Обновлённый Mercedes-AMG C 43 4Matic представят в Женеве


Рестайлинговая модель Mercedes-AMG C 43 4Matic помимо мощного агрегата получила обновлённый дизайн. У автомобиля появилась новая решётка радиатора, бамперы, иной аэродинамический обвес и колёсные диски, которые улучшают аэродинамику. В интерьере появилась новая цифровая приборная панель, рулевое колесо с сенсорными тачпадами, также доступны новые варианты декоративных отделок и другие опции для комфорта.
В качестве дополнительной опции для Mercedes-AMG C 43 4Matic будет доступен пакет AMG Track Pace, благодаря которому можно записывать данные во время заездов по гоночной трассе, а также снимать видео и делиться им в соцсетях.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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